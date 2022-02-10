Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Сенатор Куртаев заявил о бесполезности дочерней компании фонда «Самрук-Казына»

    10 Февраля 2022, 12:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – При правильно организованном подходе химическая промышленность может стать драйвером развития экономики Казахстана. Такое мнение высказал сенатор Алимжан Куртаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сенатор отметил низкий уровень эффективности управления проектами в химической отрасли. Свои доводы депутат подкрепил конкретными фактами. К примеру, в 2009 году фондом «Самрук-Казына» было создано ТОО «Объединенная химическая компания». Основная цель ее деятельности - содействие развитию новых химических производств в Казахстане посредством участия в капитале. Для работы этой компании были выделены значительные финансовые средства, большая часть из которых - из Нацфонда. Однако, как отметил сенатор, за весь период деятельности данного ТОО из запланированных 21 проекта фактически было реализовано только шесть проектов, но и они функционируют не в полной мере.

    «Эффективность управления проектами в химической отрасли находится на низком уровне. Отсутствуют координационные меры и системная работа в этой сфере с соответствующими государственными органами. Сегодня пришло время провести глубокий, качественный анализ химической промышленности и определить конкретные направления. Все инвестиционные проекты в этой сфере должны отбираться тщательно», - сказал Алимжан Куртаев в своем депутатском запросе на пленарном заседании Палаты.

    Депутат предложил рассмотреть целесообразность дальнейшего функционирования ТОО «Объединенная химическая компания» и создать межведомственную комиссию по развитию химической отрасли с участием уполномоченных органов, научных учреждений и ассоциаций в этой сфере.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Сенат Промышленность
    Новости по теме
    Новости по теме
    29 рекомендаций разработали аудиторы для госорганов Казахстана
    39 иностранных компаний планирует релоцировать в Казахстан Правительство
    280 инвестпроектов на 2 трлн тенге запустят в Казахстане в текущем году
    До 4 трлн тенге ежегодно не поступает в бюджет из-за теневой экономики - аудиторы
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    5 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу