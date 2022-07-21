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    Сенатор Кайрат Кожамжаров посетил воинскую часть Нацгвардии РК в Нур-Султане

    21 Июля 2022, 15:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента РК Кайрат Кожамжаров в ходе своей рабочей поездки провел встречу с руководством Главного командования Национальной гвардии Республики Казахстан на базе воинской части 6636 в городе Нур-Султан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Сенатор ознакомился с тактико-техническими возможностями мобильного командно-штабного пункта и центра связи.

    Депутат подчеркнул, что по поручению Главы государства, Парламентом принят закон, направленный на повышение правовой и социальной защищенности сотрудников правоохранительных, специальных госорганов и военнослужащих. Предусмотрены вопросы усиления самостоятельности силовых структур при принятии решений и повышения ответственности их руководителей.

    Также сенатор в режиме видеоконференции встретился с командирами воинских частей регионального командования «Оңтүстік», дислоцирующихся в городах – Алматы, Таразе, Талдыкоргане, Шымкенте и Кызылорде. В ходе заседания был заслушан доклад об основных направлениях служебной деятельности, в том числе о ходе реализации поручения Президента о количественном и качественном укреплении подразделений Национальной гвардии и формировании отрядов специального назначения «Бүркіт».

    «Уверен, что военнослужащие Национальной гвардии понимают свою ответственность перед нашим обществом и страной в целом и сделают все, чтобы решать поставленные задачи на высоком профессиональном уровне», - сказал депутат.

    Фото: senate.parlam.kz

    Автор:

    Алла Серикбаева

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