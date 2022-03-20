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    Сенатор Кайрат Кожамжаров посетил Национальный университет обороны

    20 Марта 2022, 12:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенатор Кайрат Кожамжаров посетил Национальный университет обороны и Центр военно-космических программ в городе Нур-Султане. Депутат ознакомился с ходом учебного процесса и проводимыми научно-исследовательскими работами, материально-техническим оснащением заведений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    В ходе визита были проведены встречи с профессорско-преподавательским составом, докторантами, магистрантами университета, а также с руководством Министерства обороны, университета и Центра военно-космических программ.

    В своем выступлении сенатор озвучил несколько актуальных инициатив из Послания Главы государства. На встрече были затронуты имеющиеся проблемные вопросы в сфере строительства инфраструктурных объектов университета, отмечено отсутствие военно-научной учебной литературы на государственном языке, вопросы своевременного обеспечения современной компьютерной техникой с новейшими программными продуктами, лабораторий и кафедр университета, а также другие вопросы материального – технического оснащения и учебного процесса.

    «Современная система подготовки военных кадров должна быть гибкой и эффективной, отвечать современным вызовам, тенденциям развития военного искусства и прогнозированию характера войн нового поколения», - отметил сенатор.

    Сенатор остановился на вопросах законодательного обеспечения деятельности военнослужащих, воинской службы в целом, вопросах жилищных отношений, а также необходимости закрепления на законодательном уровне действий должностных лиц различных правоохранительных и специальных органов при проведении специальных операций и в период чрезвычайных ситуаций.

    Состоялся обмен мнениями о законодательных новшествах, в частности по основным нормам вносимых изменений в Закон РК «О воинской службе и статусе военнослужащих», которые были рассмотрены Сенатом.

    В заключение встречи Кайрат Кожамжаров пожелал всему профессорско-преподавательскому составу университета успехов в научной деятельности.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Образование Вузы Сенат
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