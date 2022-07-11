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    Сенатор Динар Нукетаева ознакомилась с деятельностью вузов Алматы

    11 Июля 2022, 12:56

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента РК Динар Нукетаева в ходе своей рабочей поездки в город Алматы посетила Академию гражданской авиации с целью ознакомления с деятельностью учебного заведения и вопросами, требующими внимания депутатов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    В ходе встречи сенатору презентовали работу и план развития вуза.

    Кроме того, парламентарий также посетила Казахский национальный аграрный исследовательский университет. Ученые КазНАИУ представили последние научные разработки исследователей университета в сферах сельского хозяйства и лесных ресурсов.

    Парламентарий, ознакомившись с деятельностью вуза и презентациями выступающих, отметила значимый вклад университета в развитие аграрной науки и подготовки квалифицированных кадров агропромышленного комплекса страны.

    Фото: senate.parlam.kz

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Алматы Вузы Сенат Общество
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