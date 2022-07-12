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    Сенатор Булавкина встретилась с жителями Шемонаихинского района ВКО

    12 Июля 2022, 21:52

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента Республики Казахстан Ольга Булавкина в ходе своей рабочей поездки посетила Шемонаихинский район Восточно-Казахстанской области, где побывала на молочно-товарной ферме в селе Рулиха и ознакомилась с ходом строительства водопроводных сетей в селе Пруггерово, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    В ходе встречи в селе Рулиха депутату рассказали о деятельности молочно-товарной фермы, где в сутки производится 12 тыс. литров молока жирностью до 5%. В коллективе работают более 40 человек. Хозяйство полностью обеспечивает себя кормовой базой, есть свой небольшой комбикормовый цех.

    Сенатор также посетила село Пруггерово, в котором второй год идет строительство водопровода стоимостью более 464 млн тенге. Сейчас строительство водопровода подходит к завершению.

    Все проблемные вопросы, поднятые во время посещения региона, депутат пообещала держать на контроле.


    Фото: senate.parlam.kz

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Восточно-Казахстанская область Сенат
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