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    Сенатор Бейбит Исабаев обеспокоен неполным трудоустройством выпускников вузов и колледжей

    3 Марта 2022, 12:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Парламента РК Бейбит Исабаев выступил с депутатским запросом на пленарном заседании палаты. Сенатора беспокоит неполное трудоустройство выпускников вузов и колледжей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам Б. Исабаева, 60% от общего показателя роста занятости достигается за счет «социальной экономики», то есть сферы образования, здравоохранения, госслужбы и других, которые финансируются из бюджета. При этом, доля частного сектора при создании новых рабочих мест снижается. По информации сенатора ежегодно 30% молодых специалистов, окончивших вузы и колледжи, остаются без работы, а треть из тех, кто все-таки работу находит, устраиваются не по специальности, с низкой квалификацией и заработной платой.

    «Необходимо провести глубокий, всесторонний анализ сегодняшнего состояния рынка труда, сложившегося в стране. Должна быть рассмотрена динамика роста общей численности населения, новых трудовых ресурсов в увязке с экономическим ростом и составлен прогноз спроса на трудовые ресурсы на ближайшие пять лет. Сбалансированность спроса и предложения на рынке труда достигается только при разработке программ и стандартов учебных заведений, курсов повышения квалификации, обучения новым специальностям, производственным навыкам в соответствии с этим спросом», - сказал Бейбит Исабаев.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Образование Сенат Молодежь Трудоустройство
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