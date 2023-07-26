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    Сенатор Бекболат Орынбеков посетил ряд населенных пунктов Жамбылской области

    26 Июля 2023, 10:53

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента Республики Казахстан Бекболат Орынбеков посетил Жамбылский район Жамбылской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    Он ознакомился с работой производственного кооператива «Кызылдихан» в селе Тастобе. Кооператив обеспечивает работой около 500 жителей села.

    Сенатор также ознакомился с работой водных каналов в регионе. Как отметил Бекболат Орынбеков, в регионе остро стоит вопрос орошаемых земель и своевременный и качественный ремонт даст новый импульс развитию области.

    «Депутаты Сената РК принимают важные законы, которые занимают особое место в жизни страны. В целях обеспечения качества принимаемых законов мы общаемся с населением в отдаленных сельских районах. Закон будет качественным только с учетом предложений жителей района», - отметил депутат.

    В ходе визита сенатор также побывал в Мойынкумском, Таласском, Байзакском районах и в городе Тараз, где посетил ряд социальных объектов и встретился с населением.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Жамбылская область Сенат
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