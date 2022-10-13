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    Сенатор Бауржан Каниев: Существует разрыв между зарплатой населения и ценами на жилье

    13 Октября 2022, 17:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты комитета Сената по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству провели встречу с уполномоченными госорганами и заинтересованными организациями по вопросам обеспечения жильем граждан страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Праламента Республики Казахстан.

    Член Комитета Бауржан Каниев в ходе встречи обозначил проблемы, которые беспокоят казахстанцев. В частности, высокие процентные ставки по предварительным и промежуточным жилищным займам Отбасы Банка и банков второго уровня, отсутствие средств на первоначальный взнос при ипотечном кредитовании у большинства граждан.

    «Существует разрыв между покупательской способностью граждан, размером заработной платы и ценами на жилье. Также имеются проблемы в части диспропорции реализации государственных программ обеспечения жильем на селе и другие моменты, которые необходимо решать сейчас», - сказал сенатор.

    В свою очередь, представитель Министерства индустрии и инфраструктурного развития рассказал депутатам про основные показатели обеспечения жильем населения. В их числе меры господдержки для отдельных категорий очередников, решение активизации жилищного строительства, развитие индивидуального жилищного строительства. Также представитель Мининдустрии озвучил предложения по совершенствованию законодательства в жилищной политике.

    Свои предложения по улучшению ситуации в сфере обеспечения населения жильем озвучили и представители Министерств экономики, труда и социальной защиты населения, сельского хозяйства, а также акиматов Туркестанской и Павлодарской областей.

    По итогам встречи были выработаны механизмы по решению проблемных вопросов, которые в последующем будут учтены в рекомендациях в адрес Правительства.

    В ближайшее время Парламентом будет рассматриваться законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реформирования жилищной политики», куда так же войдут предложения, озвученные на встрече.


    Фото: senate.parlam.kz
    Сенат Жилье Общество МИИР РК
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