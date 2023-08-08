Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Сенатор Бауржан Каниев посетил Актюбинскую область

    8 Августа 2023, 15:50

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента РК Бауыржан Каниев посетил Иргизский район Актюбинской области, где встретился с депутатами районного маслихата, акимами сельских округов, заведующими школами и детскими садами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    Сенатор рассказал участникам встречи о проводимой Сенатом работе по реализации основных направлений развития страны, озвученных Главой государства в Послании народу Казахстана.

    «Вклад в устойчивое развитие общества путем поддержки экономической политики и стратегических инвестиций в будущее страны, с точки зрения повышения благосостояния населения в качественном и инклюзивном плане - главная задача. В том числе вопрос развития регионов сейчас имеет особое значение. Поскольку 40 процентов жителей страны проживают сельской местности, вопрос развития сельского хозяйства стоит на особенной повестке дня», - отметил Бауыржан Каниев.

    Кроме того, парламентарий ознакомился с ходом строительства теплицы в селе Иргиз, в рамках проекта «Ауыл аманаты». Бауыржан Каниев отметил, что рост числа примеров, свидетельствующих об эффективности проекта «Ауыл аманаты», будет способствовать повышению благосостояния жителей района.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Актюбинская область Сенат
    Новости по теме
    Новости по теме
    По 50 тысяч тенге к празднику получат лица с инвалидностью в Актюбинской области
    Два человека погибли в ДТП на трассе в Актюбинской области
    Газовая инфраструктура в Актюбинской области готовится к осенне-зимнему периоду
    Девушка выпала из окна многоэтажного дома в Актобе
    Популярное
    1 Трагическая экскурсия в Москве: Посольство Казахстана в России прокомментировало инцидент
    2 Систему оплаты за проезд в общественном транспорте хотят поменять в Астане
    3 Пригожин и Уткин находились на борту разбившегося в России самолета
    4 10 человек погибли при крушении частного самолета в России
    5 По 50 тысяч тенге к празднику получат лица с инвалидностью в Актюбинской области