Сенатор Бауржан Каниев посетил Актюбинскую область

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента РК Бауыржан Каниев посетил Иргизский район Актюбинской области, где встретился с депутатами районного маслихата, акимами сельских округов, заведующими школами и детскими садами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Сенатор рассказал участникам встречи о проводимой Сенатом работе по реализации основных направлений развития страны, озвученных Главой государства в Послании народу Казахстана.

«Вклад в устойчивое развитие общества путем поддержки экономической политики и стратегических инвестиций в будущее страны, с точки зрения повышения благосостояния населения в качественном и инклюзивном плане - главная задача. В том числе вопрос развития регионов сейчас имеет особое значение. Поскольку 40 процентов жителей страны проживают сельской местности, вопрос развития сельского хозяйства стоит на особенной повестке дня», - отметил Бауыржан Каниев.

Кроме того, парламентарий ознакомился с ходом строительства теплицы в селе Иргиз, в рамках проекта «Ауыл аманаты». Бауыржан Каниев отметил, что рост числа примеров, свидетельствующих об эффективности проекта «Ауыл аманаты», будет способствовать повышению благосостояния жителей района.