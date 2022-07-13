Сенатор Бактиярулы встретился с аграриями Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Мурат Бактиярулы прибыл с рабочим визитом в Жанакорганский район Кызылординской области, где посетил исторический город Сыганак. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Парламентарий ознакомился с процессом производства огородных культур и встретился с фермерами поселка Жайылма. Производство арбузов является ежегодным источником дохода жителей поселка. В этом году фермеры ожидают хороший урожай. Сенатор обсудил с аграриями вопросы, которые требуют решения.

Кроме того, депутат ознакомился со строительством инфраструктуры в Суттикудыкском сельском округе для ввода в оборот 800 гектаров вновь орошаемых земель. В ходе рабочей поездки сенатор встретился с местными исполнительными органами и обсудил проблемные вопросы региона .

Фото: senate.parlam.kz