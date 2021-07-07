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    Сенатор Аскар Шакиров избран зампредом Парламентской Ассамблеи ОБСЕ

    7 Июля 2021, 09:32

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Заместитель Председателя Сената Парламента Республики Казахстан Аскар Шакиров принял участие в работе состоявшейся в Вене (Австрия) летней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    В ходе заседания Постоянного комитета и пленарного заседания парламентарии ОБСЕ обсудили текущую деятельность и приоритеты Парламентской Ассамблеи, приняли решения по актуальным вопросам международной повестки дня.

    На полях сессии состоялись встречи вице-спикера с руководителями национальных делегаций Азербайджана, Болгарии, Дании, Литвы, США, Финляндии, Швеции, включая новоизбранного Председателя ПА ОБСЕ М.Седерфельт.

    Аскар Шакиров ознакомил европейских депутатов с тремя пакетами демократических реформ, реализуемыми в рамках модернизационной повестки Главы государства.

    Парламентарии ОБСЕ выразили поддержку политическим и социально-экономическим преобразованиям в Казахстане, реализуемым по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева. В ходе встречи с главой датской делегации П. Юэл-Йенсеном достигнута договоренность о создании в Парламенте Дании группы дружбы с Центральной Азией с акцентом на развитие межпарламентского диалога с Казахстаном.


    В рамках сессии состоялись выборы в руководящий состав Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, по итогам которых вице-спикер Сената Аскар Шакиров был избран Заместителем Председателя Организации.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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