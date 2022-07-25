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    Сенатор Андрей Лукин встретился со столичными полицейскими

    25 Июля 2022, 17:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента РК Андрей Лукин посетил в Нур-Султане управление местной полицейской службы департамента полиции и КГУ «Центр социального обслуживания «Қамқор» акимата. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Руководство управления местной полицейской службы и сотрудники рассказали сенатору о проводимой работе по профилактике правонарушений, охране общественного порядка, обеспечению безопасности дорожного движения, пресечению уголовных и административных правонарушений.

    Андрей Лукин, в свою очередь, проинформировал о законодательной работе Палаты.

    Кроме того, парламентарий ознакомился с оказываемыми услугами, материальной и технической оснащенностью центра «Қамқор».

    Фото: senate.parlam.kz

    Автор:

    Алла Серикбаева

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