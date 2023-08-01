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    Сенатор Андрей Лукин встретился с депутатами маслихата и жителями столицы

    1 Августа 2023, 20:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На встрече депутаты маслихата рассказали парламентарию о проделанной работе по итогам первого полугодия 2023 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    В свою очередь, сенатор Андрей Лукин рассказал участникам встречи о ходе проводимой законодательной работы в Сенате.

    «В целом, в течение I сессии VIII созыва Парламентом принято 25 законодательных актов. Также в рамках I сессии VIII созыва был обновлен состав и активизирована работа депутатской группы «Өңір», проведена реорганизация Совета по взаимодействию с местными представительными органами, куда вошли все председатели маслихатов, уточнены цели и задачи Совета. Вместе с тем, 30 марта под председательством Председателя Сената состоялось первое заседание депутатской группы «Өңір» в обновленном составе, где сенаторы обсудили задачи, которые Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поставил перед Парламентом и Правительством страны в ходе открытия I сессии Парламента VIII созыва», - отметил Андрей Лукин.

    Кроме того, сенатор встретился с сотрудниками прокуратур районов «Есіл», «Алматы», «Байқоңыр», «Сарыарқа» и «Нұра» города Астана, где ознакомился с их деятельностью, материальной технической оснащенностью, проводимой работой надзорного ведомства и правопорядка в районах столицы.

    Депутат Андрей Лукин отметил, что с марта текущего года проделана огромная совместная плодотворная работа парламентского корпуса и Генеральной прокуратуры.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Астана Сенат
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