Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 479.51 eur/kzt 492.12

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 71.02
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Сенатор Андрей Лукин посетил центры оказания соцподдержки в Нур-Султане

    29 Июля 2022 16:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента РК Андрей Лукин встретился с коллективами столичных центров социального обслуживания «Шарапат» и «Жансая», Реабилитационного центра для престарелых, лиц с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями, Центра поддержки института семьи «Жанұя». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    Целью центров является оказание психологической, социальной и юридической помощи каждому гражданину, семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, а также всесторонняя поддержка.

    Кроме того, организации оказывают поддержку многодетным, неполным и малообеспеченным семьям, родителям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями, людям преклонного возраста, лицам без определенного места жительства.

    «Одним из основных направлений социальной политики государства является регулирование социальных условий жизни общества. Поэтому в целях поддержки отношений между социальными группами и в целом для повышения благосостояния и уровня жизни общества, в столице открыты такие центры поддержки социального обслуживания лицам, которые нуждаются в помощи», - сказал Андрей Лукин.

    В завершение встреч сенатор поблагодарил за проведенные мероприятия и пожелал плодотворной работы.


    Фото: senate.parlam.kz
    #Нур-Султан #Сенат
    Новости по теме
    Новости по теме
    Встреча парламентариев Казахстана и Республики Корея прошла в Сенате
    Кандидатуры в Сенат Парламента РК выдвинули 11 человек от Улытауской области
    Одиннадцать самовыдвиженцев из Абайской области претендуют на два кресла в Сенате
    Сенатор Сафинов ознакомился с деятельностью Республиканской палаты частных судисполнителей
    Популярное
    1 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Жетысуской области
    2 Назначен аким Коксуского района Жетысуской области
    3 Назначен аким Ескельдинского района Жетысуской области
    4 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Улытауской области
    5 Двух автоугонщиков задержали в Алматы