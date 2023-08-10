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    Сенатор Алибек Наутиев встретился с населением Кызылкогинского района

    10 Августа 2023, 18:23

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента РК Алибек Наутиев посетил населенный пункт Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области, где ознакомился с деятельностью социальных объектов и встретился с общественностью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента.

    Участники встречи обсудили вопросы питьевого водоснабжения, строительства поликлиники, железнодорожного переезда, мостов к кольцевой дороге и обеспечения электроэнергией.

    Кроме того, в ходе визита в село Миялы сенатор встретился с акимом района, депутатами районного маслихата, членами общественного совета и активистами.

    В ходе встречи поднмались вопросы возмещения командировочных расходов районного военного комиссариата, транспортного обеспечения, восстановления дороги и газопровода пострадавших во время весеннего паводка, а также строительства дороги в населенном пункте Тайсойган.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Атырауская область Сенат Парламента
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