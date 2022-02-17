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    Сенатор Алдашев обеспокоен ситуацией с безработицей в Жанаозене

    17 Февраля 2022, 12:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Основная проблема Жанаозена – безработица и ее надо срочно решать. Об этом заявил депутат Сената Суиндик Алдашев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За последние 10 лет в Жанаозене проделана большая работа. Построены социальные объекты, проведены работы по благоустройству. Он предложил диверсифицировать направления развития города, не ставя его в зависимость только от нефти, в том числе развивать сельское хозяйство, сферу туризма, усилить транспортно-логистический потенциал», - сказал Суиндик Алдашев, озвучивая свой депзапрос на пленарном заседании Палаты.

    Но постоянный рост численности моногорода, по его словам, оставляет острой проблему безработицы.

    «За 30 лет независимости страны население города Жанаозена выросло с 60 тыс. до 160 тыс. человек, и продолжает расти, ежегодно увеличиваясь на 3500 человек», - отметил депутат.

    На месторождении добывается 5,3 – 5,5 млн тонн нефти в год. Запасы нефти, которые можно получить по информации специалистов, составляют около 150 млн тонн. Этот запас рассчитан на 30-35 лет. По мнению депутата, нужно максимально эффективно использовать это время. Ведь Жанаозен как моногород не пользуется своими возможностями. И связи с этом депутат предложил ряд решении для данной проблемы.

    «Нужно составить перечень оборудования, материалов, необходимых для месторождения, и передать их местным малым и средним предпринимателям по прямому заказу на многолетний срок, рассмотреть возможность присвоения территории города статуса «особая территория», при необходимости рассмотреть возможность внесения изменений в устав АО «Озенмунайгаз», - заключил сенатор.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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