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    Сенатор Ахылбек Куришбаев посетил ряд предприятий города Конаева

    27 Июля 2022, 13:55

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Ахылбек Куришбаев в ходе рабочей поездки в Алматинскую область посетил объекты в сфере энергетики, предпринимательства, сельского и рыбного хозяйства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента Республики Казахстан.

    Сенатор ознакомился с деятельностью и процессом производства продукции тепличного комплекса «ЛСТ Агро». Он отметил, что в регионе реализуется программа, направленная на развитие сельского хозяйства. Природа региона идеально подходит для выращивания овощных культур, в этой связи необходимо придать отрасли новый импульс.

    Кроме того, Ахылбек Куришбаев посетил расположенный в регионе рыбохозяйственный комплекс ТОО «Оспанова Девелопмент», который позволит сократить импорт рыбной продукции и увеличить объемы экспорта после реализации инновационного проекта, а также водно-энергетическое предприятие, расположенное в Капшагайском ущелье реки Или.

    Фото: senate.parlam.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Бизнес Энергетика Алматинская область Сенат Экономика Конаев
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