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    Сенат законодательно утвердил поправки в Таможенный кодекс ЕАЭС

    28 Января 2021, 10:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК приняли Закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вопрос о внесении изменений в Договор был инициирован Республикой Армения в связи с законодательными изменениями в Республике Армения. Поправки касаются таможенного досмотра по перечню должностных лиц», - сказал на пленарном заседании Сената министр национальной экономики РК Асет Иргалиев.

    По его словам, это связано с законодательными изменениями наименований должностных лиц.

    «В соответствии с Законом «О международных договорах» Протокол подлежит ратификации. Ратификация протокола не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий», - заключил министр.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Сенат ЕАЭС
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