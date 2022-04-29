Сенат законодательно обеспечит реализацию инициатив Президента – Маулен Ашимбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сенат Парламента Казахстана примет самое активное участие в реализации всех озвученных инициатив и поручений Главы государства в части их законодательного обеспечения. Об этом сообщил председатель Сената Маулен Ашимбаев, комментируя выступление Президента страны Касым-Жомарта Токаева на ХХХІ сессии Ассамблеи народа Казахстана, передает МИА «Казинформ».

«Предложение Главы государства о проведении общенационального референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию является очень важной и своевременной инициативой. Можно с уверенностью говорить, что такое решение продиктовано сформировавшимся общественным запросом на политические изменения и повышение участия наших граждан в процессах принятия решений. Это еще одно конкретное доказательство эффективности и востребованности концепции «Слышащего государства», - отметил Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената подчеркнул, что референдум станет ключевым этапом проведения конституционной реформы и других политических преобразований, осуществляемых в Казахстане по инициативе Президента страны.

«Поправки в Конституцию формируют новую модель государственного устройства. Это новый этап на пути выстраивания эффективного механизма взаимодействия государства и общества. В рамках реформы предполагается внесение изменений и дополнений в 33 статьи Основного закона, то есть планируется изменение трети всего документа. Именно поэтому особенно важным представляется решение этих вопросов через общенациональный референдум. Такой подход позволит еще больше сплотить наших граждан для построения по-настоящему демократичного и справедливого «Нового Казахстана», - подчеркнул председатель Палаты.

Маулен Ашимбаев напомнил, что в своем выступлении Глава государства остановился на сложной геополитической ситуации в мире и подчеркнул важность сохранения внутреннего единства нашего народа в этих условиях.

«В предстоящий период Сенат Парламента Казахстана примет самое активное участие в реализации всех озвученных инициатив и поручений Главы государства в части их законодательного обеспечения», - написал председатель Сената на своей странице в Facebook.