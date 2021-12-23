Сенат вернул в Мажилис законопроект по совершенствованию залоговой политики банков второго уровня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената внесли дополнения в законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления, совершенствования залоговой политики банков второго уровня, регулирования оценочной деятельности и исполнительного производства», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В итоге законопроект вернули в Мажилис.

В частности, внесены изменения в части компетенции Правительства устанавливать минимальные розничные цены на алкогольную продукцию. Эту часть необходимо привести в соответствие с Предпринимательским кодексом, исключив из этой компетенции слова «спиртные напитки». Кроме того, в Закон Республики Казахстан «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции» следует включить понятия «вино» и «пивоваренная продукция».

Также необходимо перенести с 1 января 2022 года на 1 января 2024 года срок внесения поправок в Закон РК от 30 декабря 2020 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам технического регулирования, совершенствования системы предпринимательства, государственного управления и платежей» со ссылкой на нормы технического регламента.

Принятие указанных поправок соответствует нормам Налогового кодекса и Закону Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях», которые должны быть введены в действие с 1 января 2022 года.

Ранее сообщалось, что Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности и перераспределения отдельных функций органов внутренних дел РК» приняли в Сенате.