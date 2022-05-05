Сенат вернул в Мажилис поправки в закон о референдуме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенаторы вернули в Мажилис законопроект «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О республиканском референдуме», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект закона разработан группой депутатов Парламента.

Согласно предыдущей версии документа, вопросы, связанные со статусом Первого Президента, не могли быть предметом республиканского референдума. Предложение сенаторов - исключить из законопроекта эту норму. Речь идет о пункте 2 статьи 3 ныне действующего Закона.

В редакции Сената эта норма теперь предусматривает, что не могут быть предметом референдума лишь вопросы «изменения независимости государства, унитарности и территориальной целостности республики, формы ее правления, основополагающих принципов деятельности республики».

Как заявил депутат Сената Андрей Лукин, законопроект предусматривает изменения по правилам признания бюллетеней недействительными при подведении итогов республиканского референдума. Кроме того, уточняется процедура голосования гражданином при реализации своего права на участие в референдуме.

«В ходе обсуждения законопроекта, возникла необходимость внесения дополнения в одобренный Мажилисом законопроект. Поправка вносится в статью 3 Конституционного закона «О республиканском референдуме». Так, в соответствии с решением Конституционного совета от 4 мая 2022 года Сенатом предусмотрено, что предметом республиканского референдума может быть исключение из Конституции нормы, касающейся статуса Первого Президента», - сказал в ходе пленарного заседания Сената Андрей Лукин.

Депутат отметил, что в связи с тем, что некоторые нормы Конституционного закона устарели, положения должны содержать конкретный и не подлежащий различному толкованию смысл в соответствии с пунктом 3 статьи 24 Закона «О правовых актах».

«От имени Комитета вношу предложение рассмотреть сравнительную таблицу и в соответствии с пунктом 5-1 статьи 61 Конституции Республики Казахстан рекомендовать Сенату направить в Мажилис Парламента изменения в проект Конституционного закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О республиканском референдуме», - заявил Андрей Лукин.

Ранее сообщалось, что депутаты Мажилиса одобрили законопроект «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О республиканском референдуме».

29 апреля Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе сессии Ассамблеи народа Казахстана предложил провести референдум по изменениям в Конституцию.