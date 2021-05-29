Сенат Узбекистана с учетом трагедии в Казани отклонил закон «Об оружии» для доработки

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Сенат Узбекистанас учетом трагедии в Казани отклонил закон «Об оружии», требующий проведения комплексного анализа проблем в сфере оборота гражданского оружия, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ». Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента Республики Узбекистана.

Сегодня на пленарном заседании сенаторы отклонили закон «О внесении изменений и дополнений в законодательство об оружии», так как по итогам проведенных на местах изучений выявлен ряд системных проблем.

«До сих пор не утвержден перечень заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием. Хотя существуют медицинские ограничения на владение гражданином огнестрельным оружием, злоупотребление спиртными напитками, наркотиками не являются препятствием для получения соответствующего разрешения», - заявили депутаты.

Также отмечается отсутствие механизмов периодической проверки владельцев оружия по медицинским ограничениям, обращения внимания на лиц, проживающих с ними, в том числе страдающих психическими заболеваниями, злоупотребляющих спиртными напитками и наркотиками.

«Эти факты, в свою очередь, могут привести к различным негативным последствиям. В качестве примера можно привести произошедшие в последние годы в странах мира негативные случаи, связанные с оборотом оружия и боеприпасов к нему, в том числе недавний печальный случай в школе города Казань Российской Федерации», - отметили в сенате.

По итогам пленарного заседания сенат Узбекистана, принимая во внимание важность и значимость регулируемых законом общественных отношений, принял решение отправить документ на доработку в целях проведения комплексного анализа выявленных проблем и коренного совершенствования действующего закона «Об оружии» и других законодательных норм.