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    Сенат Узбекистана ратифицировал договор о демаркации казахстанско-узбекской границы

    23 Июня 2023, 15:11

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – На заседании Сената Олий Мажлиса Узбекистана 23 июня одобрен закон о ратификации договора между Узбекистаном и Казахстаном о демаркации государственной границы, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службы верхней палаты парламента.

    Договор был подписан главами двух стран 21 декабря в ходе государственного визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан.

    В ходе обсуждения сенаторы отметили, что Узбекистан и Казахстан – ближайшие соседи и проверенные временем стратегические партнеры. В последние годы начался новый период сотрудничества между двумя странами, стремительно развиваются отношения в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

    Согласно договору, протяженность демаркированной линии государственной границы между Узбекистаном и Казахстаном - свыше 2356 км.

    Договором полностью завершена работа по определению узбекско-казахстанской границы и тем самым созданы предпосылки для обеспечения ее безопасности и неприкосновенности.

    «Ратификация договора служит дальнейшему укреплению и расширению многоплановых отношений сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном», - сообщает Сенат.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Узбекистан Мировые новости
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