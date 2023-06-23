Сенат Узбекистана ратифицировал договор о демаркации казахстанско-узбекской границы

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – На заседании Сената Олий Мажлиса Узбекистана 23 июня одобрен закон о ратификации договора между Узбекистаном и Казахстаном о демаркации государственной границы, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службы верхней палаты парламента.

Договор был подписан главами двух стран 21 декабря в ходе государственного визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан.

В ходе обсуждения сенаторы отметили, что Узбекистан и Казахстан – ближайшие соседи и проверенные временем стратегические партнеры. В последние годы начался новый период сотрудничества между двумя странами, стремительно развиваются отношения в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Согласно договору, протяженность демаркированной линии государственной границы между Узбекистаном и Казахстаном - свыше 2356 км.

Договором полностью завершена работа по определению узбекско-казахстанской границы и тем самым созданы предпосылки для обеспечения ее безопасности и неприкосновенности.

«Ратификация договора служит дальнейшему укреплению и расширению многоплановых отношений сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном», - сообщает Сенат.