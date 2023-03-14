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    Сенат Узбекистана одобрил проект закона о новой конституции

    14 Марта 2023, 22:06

    ТАШКЕНТ. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Сенат (верхняя палата парламента) Узбекистана одобрил принятый Законодательной (нижней) палатой парламента проект конституционного закона о новой конституции Узбекистана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    По информации телеканала «Узбекистан 24», также одобрено решение о проведении 30 апреля референдума по проекту новой конституции страны.

    10 марта Законодательная палата Узбекистана утвердила проект конституционного закона «О Конституции Республики Узбекистан» и приняла решение назначить референдум на 30 апреля. В новой редакции Конституции Узбекистана число статей увеличилось со 128 до 155, конституционных норм - с 275 до 434.

    В нее также введена норма, в соответствии с которой наряду с постом президента один и тот же человек не может более двух сроков подряд занимать должности спикера Законодательной палаты, председателя Сената, председателя Верховного суда, председателя и заместителя председателя Высшего совета судей, председателя Центральной избирательной комиссии, генерального прокурора и ряда других должностей.

    Инициатором конституционной реформы выступил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В декабре 2021 года он предложил внести изменения в конституцию, а в мае 2022 года парламент образовал комиссию для разработки поправок в принятый в 1992 году основной закон страны. Президент республики также предложил провести всенародный референдум по вопросу внесения изменений в конституцию. В соответствии с решением парламента всенародное обсуждение законопроекта о внесении поправок в конституцию должно было продлиться до 4 июля 2022 года включительно. Однако из-за массовых беспорядков в Каракалпакии 1 и 2 июля под предлогом несогласия с изменением статуса региона в новой редакции Конституции Узбекистана парламент продлил срок обсуждения, а Мирзиёев решил не вносить в основной закон изменения, лишающие Каракалпакию статуса суверенной республики в составе Узбекистана и права выхода по итогам референдума.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Центральная Азия Узбекистан Мировые новости
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