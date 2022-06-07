Сенат усиливает работу по взаимодействию с представителями гражданского общества

НУР-CУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Сената Парламента Республики Казахстан Ольга Перепечина встретилась с группой экспертов и представителей общественных организаций для обсуждения дальнейшего усиления взаимодействия парламентариев с лидерами гражданского общества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента Республики Казахстан.

«Сенат Парламента Казахстана готов к активной и конструктивной работе с общественниками и экспертами. При нашей Палате создан ряд площадок по взаимодействию с гражданским обществом, в том числе по линии регионов. В предстоящий период сенаторы будут продолжать эту деятельность в рамках группы «Өңір», Совета по взаимодейтвию с маслихатами, Клуба молодых экспертов и других структур», - сказала вице-спикер.

Участники встречи также затронули вопросы укрепления взаимодействия в рамках законотворческой деятельности Сената Парламента и выразили готовность к продолжению этой работы.

В мероприятии приняли участие президент Общественного фонда по развитию парламентаризма Зауреш Батталова, президент Общественного фонда «Kazbrands» Жаныл-бике Кайкенова и президент Гражданского Альянса Казахстана Бану Нургазиева.



