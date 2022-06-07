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    Сенат усиливает работу по взаимодействию с представителями гражданского общества

    7 Июня 2022, 22:44

    НУР-CУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Сената Парламента Республики Казахстан Ольга Перепечина встретилась с группой экспертов и представителей общественных организаций для обсуждения дальнейшего усиления взаимодействия парламентариев с лидерами гражданского общества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента Республики Казахстан.

    «Сенат Парламента Казахстана готов к активной и конструктивной работе с общественниками и экспертами. При нашей Палате создан ряд площадок по взаимодействию с гражданским обществом, в том числе по линии регионов. В предстоящий период сенаторы будут продолжать эту деятельность в рамках группы «Өңір», Совета по взаимодейтвию с маслихатами, Клуба молодых экспертов и других структур», - сказала вице-спикер.

    Участники встречи также затронули вопросы укрепления взаимодействия в рамках законотворческой деятельности Сената Парламента и выразили готовность к продолжению этой работы.

    В мероприятии приняли участие президент Общественного фонда по развитию парламентаризма Зауреш Батталова, президент Общественного фонда «Kazbrands» Жаныл-бике Кайкенова и президент Гражданского Альянса Казахстана Бану Нургазиева.


    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Сенат НПО Общество
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