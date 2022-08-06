Сенат США утвердил нового посла в Казахстане

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Сенат Соединенных Штатов Америки утвердил нового посла в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сенат США утвердил Дэниела Н. Розенблюм Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Республике Казахстан. Поздравляем посла Розенблюма! Мы с нетерпением ждем здесь Вас», - говорится в сообщении Посольства США в Казахстане.

На этом посту он сменил Джуди Куо, которая исполняла обязанности Посла США в Казахстане.

Дэниел Розенблюм в 1997-2008 годах трудился в офисе Координатора содействия на разных постах, включая посты заместителя координатора, директора Отдела Евразии и специального советника по экономическим программам. Разработал экономические инициативы для ряда регионов РФ, служил связующим звеном Госдепартамента с 10 инвестиционными фондами, поддерживаемыми США и действующими в регионе, и сыграл важную роль в разработке пакетов помощи для Украины, Грузии, Кыргызстана и Косово.

В 2008-2014 годах - координатор содействия США Европе, Евразии и Центральной Азии, отвечая за обеспечение стратегического и эффективного распределения и расходования бюджетов внешней помощи в среднем свыше 1 млрд $ ежегодно.

С июля 2014 года по июль 2018 года - заместитель помощника госсекретаря в Бюро Государственного департамента по делам Южной и Центральной Азии.

С 2019 года был Послом в Узбекистане.





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