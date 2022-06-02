Сенат РК объявил о старте конкурса для журналистов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенат Парламента РК объявил о старте конкурса «Парасат» среди представителей средств массовой информации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

К участию в конкурсе по освещению деятельности Сената допускаются материалы как авторских коллективов, так и отдельных авторов, размещенные в СМИ и социальных сетях в период с даты открытия II сессии Парламента VII созыва и по 20 мая.

В Сенате приглашают журналистов принять участие в конкурсе и присылать свои работы. Полный текст правил конкурса и необходимые бланки для заявлений размещены на официальном сайте Сената в разделе «Для СМИ».

Завершение приема материалов – 10 июня. Подведение итогов и объявление лауреатов конкурса будет приурочено ко Дню работников средств массовой информации РК.