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    Сенат РК объявил о старте конкурса для журналистов

    2 Июня 2022, 12:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенат Парламента РК объявил о старте конкурса «Парасат» среди представителей средств массовой информации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    К участию в конкурсе по освещению деятельности Сената допускаются материалы как авторских коллективов, так и отдельных авторов, размещенные в СМИ и социальных сетях в период с даты открытия II сессии Парламента VII созыва и по 20 мая.

    В Сенате приглашают журналистов принять участие в конкурсе и присылать свои работы. Полный текст правил конкурса и необходимые бланки для заявлений размещены на официальном сайте Сената в разделе «Для СМИ».

    Завершение приема материалов – 10 июня. Подведение итогов и объявление лауреатов конкурса будет приурочено ко Дню работников средств массовой информации РК.

    Автор:

    Серик Сабеков

    СМИ Сенат
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