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    Сенат ратифицировал соглашение, препятствующее распространению несоответствующей продукции в ЕАЭС

    27 Октября 2022, 13:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сенат Парламента РК принял Закон «О ратификации Соглашения о принципах и подходах осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов ЕАЭС в целях гармонизации законодательства государств – членов ЕАЭС в указанной сфере», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Заключение данного Соглашения прямо предусмотрено статьей 53 Договора о Евразийском экономическом союзе. Соглашением предусмотрены взаимодействие органов контроля стран ЕАЭС, порядок рассмотрения споров при несогласии с результатами государственного контроля в целях недопущения создания барьеров во взаимной торговле, взаимодействие органов госконтроля через информационную систему», - пояснил министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин, представляя законопроект на пленарном заседании палаты.

    В целом, как отметил глава Минторговли, ратификация Соглашения направлена на недопущение распространения несоответствующей продукции в странах ЕАЭС.

    «В Соглашении изначально учтены все требования действующего законодательства, в связи с чем, его ратификация не повлечет изменений в Законы Республики Казахстан», - добавил Серик Жумангарин.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Сенат ЕАЭС
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