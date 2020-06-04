Сенат ратифицировал соглашение об обмене информацией по ввозимым товарам с ЕАЭС и КНР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проект закона РК «О ратификации Соглашения об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы Евразийского экономического союза и Китайской Народной Республики», одобренный Мажилисом Парламента РК, рассмотрели в Сенате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировал министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев, Соглашение было подписано 6 июня 2019 года в рамках Петербургского международного экономического форума председателем Евразийской экономической коллегии, вице-премьерами государств-членов Союза, министрами иностранных дел КНР.

«Положения Соглашения регламентируют основные этапы информационного обмена, механизм взаимодействия сторон и требования к объему и составу сведений. Взаимообмен данными предполагается по экспортным и транзитным декларациям участников внешнеэкономической деятельности, за исключением товаров физических лиц для личного пользования. Обмен информацией будет осуществляться в электронном виде по всем видам транспорта с использованием интегрированной информационной системы ЕАЭС и информационной системы уполномоченного органа КНР», - сообщил министр финансов в ходе пленарного заседания Сената.

Не позднее 18 месяцев с даты вступления Соглашения в силу будут заключены отдельные Протоколы, определяющие структуру, формат сведений, а также технические условия информационного обмена. Указанные Протоколы заключаются между центральными таможенными органами государств-членов ЕАЭС и Главным таможенным управлением КНР и не потребуют в дальнейшем ратификации.

«Обмен информацией по данному Соглашению позволит ускорить совершение таможенных операций, применять полученные сведения в целях повышения эффективности системы управления рисками и выявлять факты уклонения от таможенного контроля. Наряду с этим, в целях обеспечения безопасности предполагается снижение рисков, связанных с ввозом на таможенные территории двух сторон потенциально опасных, запрещенных и ограниченных к перемещению товаров. Реализация Соглашения не потребует выделения средств из республиканского бюджета», - подытожил Ерулан Жамаубаев.

Законопроект принят депутатами Сената.



