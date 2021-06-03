Сенат ратифицировал соглашение о сотрудничестве в области миграции с Азербайджаном

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК приняли Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Азербайджан о сотрудничестве в области миграции», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев, соглашение подписано в городе Баку 14 октября 2019 года. От имени двух государств его подписали Министры внутренних дел Казахстана и Азербайджана.

«В случае ратификации Соглашения будут созданы благоприятные условия для осуществления обмена сведений по урегулированию миграционных процессов и вопросов гражданства, а также выявления каналов незаконной миграции», - сказал Марат Кожаев, представляя законопроект на пленарном заседании палаты.

Было отмечено, что в соответствии с пунктами Соглашения создаются условия по обмену:

1) статистической, правовой и научно-методической информацией;

2) сведениями о гражданах государств Сторон, находящихся на их территориях;

3) опытом и оказанием практической помощи по вопросам, возникающим в процессе сотрудничества;

4) рассмотрение вопросов правового статуса пребывания граждан на территории государств Сторон;

5) о выявленных нарушениях миграционного законодательства и каналах незаконной миграции.

По словам представителя МВД, в Казахстане и Азербайджане согласно законодательству двойное гражданство запрещено.

Азербайджанской стороной завершена процедура ратификации Соглашения.