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    Сенат ратифицировал соглашение о сотрудничестве в области миграции с Азербайджаном

    3 Июня 2021, 10:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК приняли Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Азербайджан о сотрудничестве в области миграции», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметил первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев, соглашение подписано в городе Баку 14 октября 2019 года. От имени двух государств его подписали Министры внутренних дел Казахстана и Азербайджана.

    «В случае ратификации Соглашения будут созданы благоприятные условия для осуществления обмена сведений по урегулированию миграционных процессов и вопросов гражданства, а также выявления каналов незаконной миграции», - сказал Марат Кожаев, представляя законопроект на пленарном заседании палаты.

    Было отмечено, что в соответствии с пунктами Соглашения создаются условия по обмену:

    1) статистической, правовой и научно-методической информацией;

    2) сведениями о гражданах государств Сторон, находящихся на их территориях;

    3) опытом и оказанием практической помощи по вопросам, возникающим в процессе сотрудничества;

    4) рассмотрение вопросов правового статуса пребывания граждан на территории государств Сторон;

    5) о выявленных нарушениях миграционного законодательства и каналах незаконной миграции.

    По словам представителя МВД, в Казахстане и Азербайджане согласно законодательству двойное гражданство запрещено.

    Азербайджанской стороной завершена процедура ратификации Соглашения.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Сенат Азербайджан
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