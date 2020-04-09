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    Сенат ратифицировал соглашение о порядке пребывания граждан Казахстана и Кыргызстана на территории двух стран

    9 Апреля 2020, 11:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената на пленарном заседании одобрили законопроект о ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между правительствами Казахстана и Кыргызстана о порядке пребывания граждан на территории двух государств, передает корреспондент МИА «Каинформ».

    Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев рассказал об основных целях законопроекта.

    «Протокол предусматривает создание правовых основ сотрудничества между правительствами Казахстана и Кыргызстана, а также благоприятных условий для пребывания на территории одного государства граждан другого государства, - сказал он.

    Было отмечено, что Протоколом предусматривается исключение из перечня документов для пересечения государственной границы сторон свидетельства о рождении детей, не достигших 16 лет, со справкой-вкладышем (с фотографией), с указанием принадлежности к гражданству сторон, в целях гармонизации национальных законодательств в области миграции и унификации проездных документов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Туризм Сенат Кыргызстан
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