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    Сенат ратифицировал соглашение о порядке перемещения опасных отходов в рамках ЕАЭС

    10 Марта 2022, 10:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК приняли Закон «О ратификации Соглашения о трансграничном перемещении опасных отходов по таможенной территории Евразийского экономического союза», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, представляя проект закона на пленарном заседании палаты отметил, что Соглашение направлено на урегулирование отношений, связанных с трансграничным перемещением опасных отходов по таможенной территории ЕАЭС при осуществлении взаимной торговли государств-членов ЕАЭС, а также обеспечение разрешительного порядка трансграничных перевозок опасных отходов в ЕАЭС.

    В заключении Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий, отмечено, что проектом предусматривается ратификация Соглашения, подписанного главами правительств государств-членов ЕАЭС 9 августа 2019 года в г. Чолпон-Ате.

    Принятие законопроекта позволит:

    - определить единый порядок перемещения опасных отходов между государствами-членами ЕАЭС;

    - обеспечить взаимодействие уполномоченных органов государств-членов ЕАЭС в части обмена информации о выданных заключениях (разрешительных документах) и выявленных нарушениях при таких перевозках по таможенной территории ЕАЭС;

    - обеспечить экологически обоснованное удаление и переработку отходов, предотвращению загрязнения окружающей среды.

    Проект Закона не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий, а также не потребует дополнительного выделения средств из республиканского бюджета.

    Постоянные комитеты Сената замечаний и предложений по данному законопроекту не имеют.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Сенат ЕАЭС
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