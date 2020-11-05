Сенат ратифицировал соглашение между Казахстаном и Беларусью в области миграции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК ратифицировали соглашение между Казахстаном и Беларусью о сотрудничестве в области миграции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава МВД РК Ерлан Тургумбаев, представляя документ на пленарном заседании палаты отметил, что документ был подписан 25 октября 2019 года в Нур-Султане. Соглашение даст возможность обмена информацией о гражданстве, борьбы с незаконной миграцией.

«Если конкретно, то даст возможность обмена статистической информацией, получения персональной информации о гражданах, обмена опытом правительств двух стран и оказания друг другу практической помощи», - сказал министр.

По словам Ерлана Тургумбаева, ратификация соглашения также позволит определять правовой статус граждан Казахстана и Беларуси.

«На сегодняшний день министерством утверждено 23 международных соглашения, еще девять на стадии подготовки. В результате данного соглашения улучшится обмен информацией, будет решен вопрос возврата лиц в другие страны, будет определен срок пребывания иностранцев в Казахстане и не допущено двойное гражданство. Договор не приведет к отрицательным социально-экономическим правовым последствиям, не потребует дополнительных средств», - добавил глава МВД.