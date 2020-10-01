Сенат ратифицировал протокол, позволяющий участвовать в совместных учениях ШОС Пакистану и Индии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК приняли Закон «О ратификации Протокола о внесении дополнений в Соглашение между государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества о проведении совместных военных учений от 27 июня 2007 года», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На пленарном заседании палаты было отмечено, что Протокол о внесении дополнений в Соглашение между государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества о проведении совместных военных учений от 27 июня 2007 года подписан 29 апреля 2019 года в городе Бишкек в ходе очередного Совещания министров обороны государств-членов ШОС.

Соглашение о проведении совместных военных учений от 27 июня 2007 года является правовой основой для проведения совместных военных учений в рамках ШОС и регулирует порядок, условия проведения учений, а также предусматривает обязательства сторон, принимающих участие в учениях. Между тем, в Соглашении не предусмотрена возможность присоединения других государств, принятых в состав ШОС, после вступления его в силу.

В этой связи Протоколом вносятся дополнения в Соглашение, в части предоставления такой возможности двум государствам: Республике Индия и Исламской Республике Пакистан, которые с 2017 года стали полноправными государствами-членами ШОС.

Ожидаемым результатом ратификации Протокола станет возможность расширения географии проведения совместных военных учений, проводимых в рамках Шанхайской организации сотрудничества.



