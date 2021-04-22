Сенат ратифицировал пакет договоров между Казахстаном и Северной Македонией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенаторы сегодня ратифицировали Договор, который будет способствовать укреплению двухстороннего сотрудничества между Казахстаном и Северной Македонией в области выдачи лиц и позволит странам выдавать друг другу находящихся в розыске лиц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.

Такие новеллы прописаны в Законе « О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Северная Македония о выдаче лиц «. Кроме того, этот договор содержит положения об основаниях, влекущих выдачу, отказ, отсрочку выдачи и упрощенную процедуру выдачи.

Ещё один закон, принятый сегодня, позволит взаимодействовать компетентным органам Казахстана и Северной Македонии и договариваться о передаче осуждённых лиц. В документе прописаны условия экстрадиции, обмен информацией, транзит осуждённого лица и нормы, связанные с расходами, возникшими в связи с передачей осуждённых. Нормы обозначены в принятом сенаторами Законе «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Северная Македония о передаче осуждённых лиц».

Для урегулирования всех организационно-правовых механизмов и реализации взаимной правовой помощи по уголовным делам между Казахстаном и Северной Македонией принят ещё один Закон «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Северная Македония о взаимной правовой помощи по уголовным делам». Также отдельные его нормы посвящены вопросам установления банковских счетов и финансовой информации, предоставления документов, материалов или предметов, обмена информацией об уголовных разбирательствах.

«Принятые сегодня законы направлены на развитие сотрудничества в правовой сфере между Казахстаном и Северной Македонией. Они формируют основу для сотрудничества по борьбе с преступностью. Соответственно, взаимодействие в процессе уголовного расследования предусматривает такие меры, как оказание всесторонней правовой помощи, задержание и экстрадиция лиц, совершивших преступные действия, а также выдача осуждённых. Это обеспечивает верховенство закона, в то же время защиту прав наших граждан за рубежом», - отметил спикер Сената Маулен Ашимбаев, подводя итоги рассмотрения трёх законопроектов.

Озвучили сенаторы на заседании и имеющиеся депутатские запросы. Гумар Дюсембаев предложил пути решения проблем, касающихся музея под открытым небом в городище Сарайшык. Депутат Мухтар Джумагазиев высказался о нехватке кадров в ветеринарии. Депутат Нариман Турегалиев озвучил необходимость скорейшего введения в эксплуатацию системы водоснабжения Талап и Сырдарья в Кызылординской области. Сенатор Алтынбек Нухулы рассказал о своём видении развития внутреннего туризма. Талгат Мусабаев озвучил проблемы в авиационной безопасности. А Андрей Лукин озвучил запрос заместителю Премьер-Министра Ералы Тугжанову о необходимости разработки качественно нового Национального проекта по развитию агропромышленного комплекса.



