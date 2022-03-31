Сенат ратифицировал Конвенцию о работе в условиях неполного рабочего времени

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Парламента РК приняли Закон «О ратификации Конвенции о работе в условиях неполного рабочего времени (конвенция 175)», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Конвенция о работе в условиях неполного рабочего времени была принята на Генеральной конференции Международной организации труда 24 июня 1994 года. Конвенция предусматривает защиту прав и интересов работников, занятых на неполном рабочем времени, таких как право на ведение коллективных переговоров, безопасность и охрана труда, защита прав матери, предоставление оплачиваемых ежегодных отпусков, права работников, работающих на полный рабочий день», – отметил министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов, представляя документ на пленарном заседании палаты.

Было отмечено, что конвенция предусматривает принятие мер для обеспечения защиты трудящихся, работающих неполный рабочий день, в отношении:

права на ведение коллективных переговоров и права на деятельность в качестве представителей трудящихся;

безопасности и гигиены труда, защиты материнства, предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуска по болезни;

методов расчета заработной платы, оплаты работы в выходные и праздничные дни, пособия по временной нетрудоспособности;

недопущения дискриминации в области труда и занятий;

права на прекращение трудовых отношений.

Положения конвенции направлены на то, чтобы переход с работы на условиях полного рабочего времени на работу на условиях неполного рабочего времени или наоборот осуществлялся добровольно.

Данные положения конвенции соответствуют положениям пункта 2 статьи 24 Конституции Казахстана, в котором указано, что «каждый имеет право на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации, а также на социальную защиту от безработицы».

Ратификация конвенции обеспечит дальнейшее внедрение международных стандартов в части установления неполного рабочего времени и подтвердит приверженность Казахстана соблюдению и выполнению международных норм в данной области.

После вступления в силу конвенция будет способствовать усилению правовой защиты граждан в сфере труда, а также содействовать росту занятости населения Казахстана, что соответствует стратегическим и программным документам Республики Казахстан.