Сенат ратифицировал договор между Казахстаном и Северной Македонией о выдаче лиц

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК ратифицировали Договор между Республики Казахстан и Республикой Северная Македония о выдаче лиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отмечено в заключении Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената, Договор между Республикой Казахстан и Республикой Северная Македония о выдаче лиц совершен 22 августа 2019 года в городе Скопье.

Целью законопроекта является ратификация договора, направленного на создание правовой основы для эффективного сотрудничества между двумя странами в борьбе с преступностью.

Основная задача законопроекта - укрепление двухстороннего сотрудничества в области выдачи лиц, которые находятся на территории одной Стороны и разыскиваются компетентными органами другой Стороны для привлечения к уголовной ответственности или для приведения приговора суда в исполнение за преступления, влекущие выдачу лица.

Договор содержит положения об основаниях, влекущих выдачу, об отказе в выдаче, об отсрочке выдачи или временной выдачи, о запросе о выдаче и необходимых документах, об упрощенной процедуре выдачи и повторной выдачи лица и другие.

Центральным органом, ответственным за реализацию настоящего договора от Республики Казахстан, определена Генеральная прокуратура Республики Казахстан.

Ожидаемым результатом ратификации договора является создание благоприятных условий для укрепления взаимного сотрудничества между двумя государствами в борьбе с преступностью.



