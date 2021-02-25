Сенат ратифицировал договор между Казахстаном и Республикой Корея о передаче осужденных

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК приняли Закон «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Корея о передаче осужденных лиц», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Для нашей страны защита граждан, пребывающих за рубежом, задача, возложенная Конституцией. Согласно Конституции, наша страна гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее пределами. Данный договор предусматривает передачу осужденного лица, порядок и основание такой передачи», - отметил заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов, представляя проект закона на пленарном заседании палаты.
Договор между Республикой Казахстан и Республикой Корея о передаче осужденных лиц, подписан сторонами 22 апреля 2019 года в городе Нур – Султане.
Основная цель законопроекта – улучшение сотрудничества при передаче осужденных, предоставляя возможность таким лицам отбывать наказание в виде лишения свободы, заключения под стражей в государстве, гражданами которого они являются.
Договором предусмотрены передача осужденного лица, условия, а также последствия передачи для передающей стороны, форма и содержание запроса о передаче, обмен информацией, транзит осужденного и нормы, связанные с расходами, возникшими в связи с передачей осужденного лица или дальнейшим исполнением приговора после передачи и другое.
Так, передача осужденного лица производится при условиях:
если осужденный является гражданином Республики Корея или Республики Казахстан;
наличие вступившего в законную силу приговора;
на момент получения запроса о передаче срок отбытия осужденным лицом наказания должен составлять не менее одного года;
совершенное деяние признается преступлением в обоих сторонах;
имеется письменное желание осужденного на передачу;
6передающая и принимающая стороны согласны на передачу.
Центральным органом, реализующим положения Договора от Республики Казахстан определена Генеральная прокуратура.
Было отмечено, что ратификация Договора будет способствовать реинтеграции осужденных лиц в общество их гражданской принадлежности.