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    Сенат ратифицировал договор между Казахстаном и Республикой Корея о передаче осужденных

    25 Февраля 2021, 11:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК приняли Закон «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Корея о передаче осужденных лиц», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для нашей страны защита граждан, пребывающих за рубежом, задача, возложенная Конституцией. Согласно Конституции, наша страна гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее пределами. Данный договор предусматривает передачу осужденного лица, порядок и основание такой передачи», - отметил заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов, представляя проект закона на пленарном заседании палаты.

    Договор между Республикой Казахстан и Республикой Корея о передаче осужденных лиц, подписан сторонами 22 апреля 2019 года в городе Нур – Султане.

    Основная цель законопроекта – улучшение сотрудничества при передаче осужденных, предоставляя возможность таким лицам отбывать наказание в виде лишения свободы, заключения под стражей в государстве, гражданами которого они являются.

    Договором предусмотрены передача осужденного лица, условия, а также последствия передачи для передающей стороны, форма и содержание запроса о передаче, обмен информацией, транзит осужденного и нормы, связанные с расходами, возникшими в связи с передачей осужденного лица или дальнейшим исполнением приговора после передачи и другое.

    Так, передача осужденного лица производится при условиях:

    если осужденный является гражданином Республики Корея или Республики Казахстан;

    наличие вступившего в законную силу приговора;

    на момент получения запроса о передаче срок отбытия осужденным лицом наказания должен составлять не менее одного года;

    совершенное деяние признается преступлением в обоих сторонах;

    имеется письменное желание осужденного на передачу;

    6передающая и принимающая стороны согласны на передачу.

    Центральным органом, реализующим положения Договора от Республики Казахстан определена Генеральная прокуратура.

    Было отмечено, что ратификация Договора будет способствовать реинтеграции осужденных лиц в общество их гражданской принадлежности.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Генпрокуратура Сенат Корея
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