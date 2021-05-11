Сенат рассмотрит законопроект о таможенных тарифах ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Члены Бюро Сената Парламента РК утвердили повестку дня заседания Палаты, которое состоится 13 мая. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Сенаторы рассмотрят законопроект « О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о присоединении Республики Армения к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года от 10 октября 2014 года «. Документ разработан для реализации договоренностей по продлению для Республики Армения переходного периода по применению пониженных ставок таможенных пошлин до полной имплементации Единых таможенных тарифов Евразийского экономического союза сроком на 1 год.

Включён в повестку заседания и законопроект « О ратификации Протокола о внесении изменений в Протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов Евразийского экономического союза в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года от 8 мая 2015 года». Документ направлен на продление для Кыргызстана переходного периода применения ставок ввозных таможенных пошлин до полной имплементации единых таможенных тарифов ЕАЭС. Законопроект охватывает сферу таможенно-тарифного регулирования в отношении некоторых товаров, ввозимых из третьих стран на территорию Кыргызстана.

Кроме того, члены Бюро распределили между постоянными комитетами ряд законопроектов, поступивших из Мажилиса.



