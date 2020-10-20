Сенат рассмотрит законопроект о сотрудничестве в области миграции между Казахстаном и Беларусью

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Сенате сегодня состоялось расширенное заседание Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Сенаторы обсудили законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области миграции».

В рамках этого соглашения страны начнут обмениваться информацией о миграции граждан, нарушениях миграционного законодательства и каналах незаконной миграции, а также сведениями о правовом статусе лиц, имеющих основания для пребывания на территории одной из стран.

«Согласно официальной статистике, количество граждан Беларуси, въезжающих в Казахстан, в 2019 году составило около 32 тысячи, из них 76 привлечены к административной ответственности. Рассматриваемое сегодня соглашение актуально, в этом документе указываются виды обмена информацией и данными, категории граждан, а также формы и основные направления сотрудничества. Определены компетентные органы двух стран в сфере миграции. В Казахстане - это МВД, а также Минтруда и соцзащиты населения», - сказал сенатор Рыскали Абдикеров.

Соглашение повысит эффективность защиты прав граждан Казахстана на территории Беларуси в соответствии с законами и международными обязательствами двух государств.