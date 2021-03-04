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    Сенат принял закон, позволяющий снизить коррупционные риски в сфере науки

    4 Марта 2021, 12:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Сенате приняли Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Документ направлен на совершенствование законодательства в научной, научно-технической сфере и оптимизацию коммерциализации его результатов.

    «Полное рассмотрение законопроекта на всех уровнях показало обоснованность внесенных правовых положений и норм, отвечающих потребностям сегодняшнего дня. В частности, в Бюджетном кодексе уточнены направления по коммерциализации результатов научной, научно-технической деятельности. В Кодексе РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» усовершенствованы нормы, касающиеся трансплантации органов человека. Законопроект был всесторонне изучен на заседании Комитета после его рассмотрения в первом чтении. Дополнительных замечаний и предложений не поступило», - сказал депутат Бакытжан Жумагулов на пленарном заседании Сената.

    В поддержку документа высказался и Председатель Сената Маулен Ашимбаев.

    «Принятый закон создаст дополнительные правовые основы для снижения коррупционных рисков в сфере науки. Обеспечивается прозрачность коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности и финансирования всей научно-исследовательской работы. Также уточняются компетенции национальных научных советов и Национального центра государственной научно-технической экспертизы. Предусматривается социальная поддержка и поощрение ученых, внесших вклад в развитие науки и техники. С этой целью предусмотрено присуждение ежегодной премии «Лучший научный сотрудник». В целом, мы надеемся, что этот закон внесет свой вклад в развитие науки в нашей стране. Также законом предусмотрена ротация первых руководителей государственных образовательных учреждений. Она проводится в порядке, установленном Министерством образования и науки», – заключил М. Ашимбаев.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Наука Коррупция Сенат
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