Сенат принял закон по развитию волонтерской деятельности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК приняли Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам волонтерской деятельности, благотворительности, государственного социального заказа, государственного заказа на реализацию стратегического партнерства, грантов и премий для неправительственных организаций, лекарственного и социального обеспечения», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев отметил, что документ направлен на дальнейшее совершенствование законодательства в этой сфере и послужит импульсом к дальнейшему развитию гражданского общества.

«Принятый закон направлен на стимулирование граждан к участию в благотворительной и волонтерской деятельности на системной основе. Кроме того, закон формирует благоприятную правовую среду для развития культуры волонтерства и благотворительности, как социально-полезной деятельности. Закон содержит положения по повышению прозрачности процесса грантового финансирования, усиления потенциала неправительственных организаций и их устойчивого развития. Также в нем содержатся правовые решения по обеспечению доступности медицинских услуг и лекарственных препаратов для граждан. Надеемся, что этот закон окажет положительное влияние на развитие благотворительности и волонтерства в стране», - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Законопроект предусматривает внесение изменений и дополнений в 5 кодексов и 14 законов, которые содержат следующие концептуальные поправки и новеллы:

- в целях стимулирования граждан к волонтерской деятельности и благотворительности уточнены нормы, касающиеся учета волонтерской деятельности при поступлении на гражданскую службу; введена норма по награждению волонтеров государственными наградами в порядке и на условиях, которые предусмотрены Законом «О государственных наградах в Республике Казахстан»; расширены права волонтеров на участие в проведении информационно-разъяснительной работы среди населения;

- в целях расширения возможностей волонтерских и благотворительных организаций внесены нормы по предоставлению коммунального имущества в доверительное управление без права последующего выкупа на льготных условиях;

- определен уполномоченный орган в сфере благотворительности и конкретизирован высший орган управления благотворительной организации; внесена норма по корпоративному волонтерству и благотворительности;

- в компетенцию уполномоченного органа в сфере волонтерской деятельности включены функции по ведению реестра учета волонтерской деятельности;

- уточнены понятия «волонтерская деятельность», «уполномоченный орган в сфере волонтерской деятельности», «волонтер благотворительности», «государственный заказ на реализацию стратегического партнерства» и «стратегический партнер»;

- в целях совершенствования системы грантового финансирования внедрен новый механизм взаимодействия с неправительственными организациями путем размещения государственного заказа на реализацию стратегического партнерства;

- внесена норма по дифференциации грантов на краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные, что позволит улучшить вопросы администрирования и финансирования грантов;

- в целях своевременного лекарственного обеспечения и охвата населения медицинской помощью введено понятие «стратегически важные лекарственные средства и медицинские изделия» и включены нормы, определяющие компетенцию уполномоченного органа в области здравоохранения по определению порядка государственной регистрации перечня стратегически важных лекарственных средств и медицинских изделий.