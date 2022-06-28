Сенат принял закон по развитию цифровизации и информационной безопасности РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации, информационной безопасности и образования» приняли депутаты Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Законопроект разработан в целях цифровой трансформации государственного управления, расширения сферы применения электронных документов и институционализации системы управления данными.

Законопроект направлен на совершенствование государственного управления посредством дальнейшей цифровизации и реинжиниринга, а также расширение сферы применения сервиса цифровых документов, обеспечение равнозначности электронных документов их бумажным аналогам.

Вносится ряд изменений и дополнений в части перевода в электронный формат свидетельств в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния (рождение, брак и др.).

В частности, свидетельство, справка о государственной регистрации актов гражданского состояния будут выдаваться на бумажном носителе, а также в электронной форме, удостоверяющейся посредством электронной цифровой подписи.

Согласно изменениям, вносимым в Закон «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств», государственная регистрация юридического лица, создаваемого путем реорганизации, государственная перерегистрация, регистрация прекращения деятельности юридического лица, учетная регистрация филиала (представительства) юридического лица, регистрация внесенных изменений и дополнений в учредительные документы юридического лица, за исключением политических партий и религиозных объединений, производится на основании электронного заявления, поданного посредством веб-портала «Электронного правительства», а также иных объектов информатизации, в порядке, определяемом Министерством юстиции Республики Казахстан.

В рамках Закона «О связи» вводится административная ответственность оператора связи за невыполнение обязательств по обеспечению услугами связи населенных пунктов и территорий, указанных в разрешении на использование радиочастотного спектра Республики Казахстан, а также за неиспользование радиочастотного спектра в течение одного года.

Законопроектом вводится норма, согласно которой волоконно-оптические линии связи могут проводиться через воздушные линии электропередач в соответствии с правилами устройства электроустановок, утвержденными государственным органом, осуществляющим руководство в области электроэнергетики.

В рамках Закона «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан» вводится новое определение «негативная информация о субъекте кредитной истории – краткая форма кредитного отчета о субъекте кредитной истории, содержащая сведения о ликвидации субъекта кредитной истории, являющегося юридическим лицом, по решению суда, или о наличии у субъекта кредитной истории просроченной задолженности свыше 90 календарных дней».

В ходе работы над законопроектом в Мажилисе был принят ряд поправок. В Закон «О присяжных заседателях» внесли нормы, регламентирующие порядок формирования единого списка кандидатов в присяжные заседатели.

Закон «Об образовании» дополняется нормами в части обязательной отработки в сроки и порядке, определяемым Правительством Республики Казахстан:

гражданами из числа сельской молодежи, поступившими в пределах квоты по определенным специальностям;

гражданами, поступившими на педагогические и медицинские специальности на основе государственного образовательного заказа;

- гражданами, обучившимся по программе докторов философии (PhD) на основе государственного образовательного заказа;

- обучившимся по программе докторов по профилю на основе государственного образовательного заказа.