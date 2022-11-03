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    Сенат принял закон об уполномоченном по правам человека

    3 Ноября 2022, 11:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК приняли Закон «Об уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметил министр юстиции РК Канат Мусин, представляя законопроект на пленарном заседании палаты, документ направлен на реализацию Послания Главы государства от 16 марта 2022 года «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации».

    Целью законопроекта является реализация внесенных изменений в Конституцию РК в части закрепления конституционного статуса уполномоченного по правам человека как гаранта реализации прав человека и гражданина.

    «Нормами новой статьи 83-1 Конституции закреплены задачи деятельности уполномоченного, гарантии независимости и неподотчетности при осуществлении полномочий. Теперь правовое положение и организация деятельности уполномоченного определяются конституционным законом», - сказал Канат Мусин.

    По его словам, проект конституционного закона разработан на базе действующих положений с точечными дополнениями и пересмотром структуры закона. Проект конституционного закона состоит из 6 глав и 23 статей.

    Законопроект раскрывает цели и задачи деятельности уполномоченного, его правовое положение и компетенцию. Предусмотрены положения, связанные с организацией деятельности уполномоченного, его представителей в областях и Национального центра по правам человека.

    «Есть основные положения, не предусмотренные действующим законом. Первое – усиление компетенции уполномоченного. В реализацию норм Конституции законопроектом предусмотрено право уполномоченного обращаться в Конституционный суд по вопросу соответствия Конституции нормативных правовых актов, затрагивающих закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина. Также предлагается предоставить право выступать в качестве наблюдателя за соблюдением прав и свобод человека в других государствах по их приглашению», - пояснил Канат Мусин.

    В целях усиления компетенции уполномоченного, закрепляется его право беспрепятственного посещения организаций, оказывающих специальные социальные услуги, а также учреждений уголовно-исполнительной системы.

    Второе – в части повышения эффективности организации деятельности уполномоченного законопроектом предлагается ввести должность заместителя руководителя Национального центра по правам человека, а также дополнительные функции Национального центра.

    Ранее сообщалось, что депутаты Сената приняли конституционный Закон «О Конституционном суде Республики Казахстан».

    Автор:

    Серик Сабеков

    Права человека Сенат
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