Сенат принял закон об амнистии по январским событиям

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Парламента РК приняли Закон «Об амнистии», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Январские события не оставили равнодушными ни одного гражданина нашей страны. Это трагедия потрясла всех казахстанцев и стала важным уроком для всех нас. В Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года Глава государства поручил провести единоразовую амнистию участников январских событий, исходя из идеи гуманизма и в качестве акта доброй воли», - сказал сенатор Владимир Волков на пленарном заседании палаты.

Депутат добавил, что Президент в своем Послании отметил: «и участники протестов, и сотрудники силовых органов – это наши сограждане, которые надеются не только на объективное правосудие, но и на милосердие общества. Многие из нарушителей закона осознали свою вину и раскаиваются в содеянном. И они заслуживают второго шанса».

В реализацию указанного поручения и был разработан рассматриваемый проект Закона «Об амнистии».

Законопроект направлен на освобождение от отбывания наказания лиц, подпавших под влияние провокаторов и совершивших преступные деяния в условиях массовых беспорядков в период с 4 по 7 января 2022 года.

Также под действия амнистии подпадают сотрудники правоохранительных органов и военные, допустивших уголовные правонарушения при пресечении противоправных деяний граждан во время январских событий.

Уголовные дела в отношении участников беспорядков, совершивших уголовные проступки, преступления небольшой и средней тяжести предлагается прекратить, осужденных по ним – освободить от наказания, а с отбывших – снять судимость.

Лицам, совершившим тяжкие преступления, – сократить назначенные судами наказания на три четверти, особо тяжкие преступления – наполовину.

«При этом, если осужденному на день введения в действие Закона осталось отбывать наказание не более одного года, основное наказание сокращается на весь его неотбытый срок. Не подлежат амнистии лица, совершившие террористические, экстремистские, коррупционные преступления, государственную измену, организацию массовых беспорядков, за исключением случая совершения этого преступления несовершеннолетним, пытки, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних», - пояснил Владимир Волков.

По предварительным расчетам, под действие амнистии подпадают около 1,5 тыс. лиц.

На сегодняшний день из 1 112 осужденных по январским событиям лишь 128 человек лишены свободы.

После принятия закона из мест лишения свободы освободятся более 40 осужденных, около 50 лиц – в течение следующих полгода.

171 человек, совершивший уголовные проступки, преступления небольшой и средней тяжести, будет освобожден от уголовной ответственности и наказания.

При этом окончательное решение о применении амнистии к осужденным будет приниматься судом индивидуально в отношении каждого лица.

В отношении 363 лиц, совершивших тяжкие преступления (по делам, которые находятся на стадии следствия и на рассмотрении в судах), амнистия будет применена при вынесении приговоров.

Наряду с этим, в целях обеспечения социальной адаптации и ресоциализации освобождаемых лиц на Правительство и местные исполнительные органы возложены соответствующие обязанности, а именно: по обеспечению трудоустройства трудоспособных лиц, освобожденных из учреждений; по оказанию им социальной и иной помощи в соответствии с законодательством Республики Казахстан; по размещению не имеющих определенного места жительства освобожденных от наказания по амнистии в центрах для ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.