Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+15+17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Сенат принял закон, касающийся развития племенного животноводства

    4 Марта 2021, 11:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Сенате приняли законопроект «О ратификации Соглашения о мерах, направленных на унификацию проведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными в рамках Евразийского экономического союза», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Соглашение регулирует порядок проведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными в государствах-членах и направлен на развитие рынка племенного животноводства в рамках Евразийского экономического союза и устранение барьеров во взаимной торговле. Следует отметить, что работа над разработкой Соглашения велась с 2014 года в рамках работы Евразийской экономической комиссии, дорабатывалось с учетом замечаний рабочей группы. Соглашение соответствует целям и задачам национального законодательства в области племенного животноводства и агропромышленного комплекса. В понятийном аппарате Соглашения унифицированы и уточнены такие термины, как «племенная продукция», «племенная ценность», «племенное животное», «селекционная и племенная работа» и «сельскохозяйственное животное», - сказал на пленарном заседании Сената министр сельского хозяйства Сапархан Омаров.

    В целях применения единых требований в сфере производства племенной продукции в государствах-членах при проведении селекционно-племенной работы Соглашением предусматривается унификация:

    1. Порядка определения породы (породности) племенных животных (при этом будут согласованы перечень родственных пород для создания новой породы);

    2. Порядка проведения апробации созданных новых пород, типов, линий и кроссов сельскохозяйственных животных в государствах − членах Евразийского экономического союза (будут обеспечено единообразие работ при создании новой породы);

    3. Положения о проведении молекулярной генетической экспертизы племенной продукции государств – членов Евразийского экономического союза (унифицируется проведение ДНК исследовании);

    4. Порядка координации и аналитического обеспечения селекционно-племенной работы в области племенного животноводства, проводимой в государствах-членах Евразийского экономического союза (будет урегулированы координация и аналитическое обеспечение в области племенного животноводства);

    5. Состав сведений о племенных животных и селекционных достижениях, подлежащих обмену между государствами-членами Евразийского экономического союза и при ввозе из третьих стран.

    6. Методик по оценке племенной ценности животных.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Сенат Сельское хозяйство ЕАЭС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Два предприятия по производству мясной продукции запустят в Абайской области
    Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 11,6%
    Свыше 550 млрд тенге за последние пять лет было направлено на животноводство - Минсельхоз
    Завод по производству ирригационного оборудования построят в Казахстане
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
    5 Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
    Новости партнеров