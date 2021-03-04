Сенат принял закон, касающийся развития племенного животноводства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Сенате приняли законопроект «О ратификации Соглашения о мерах, направленных на унификацию проведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными в рамках Евразийского экономического союза», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Соглашение регулирует порядок проведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными в государствах-членах и направлен на развитие рынка племенного животноводства в рамках Евразийского экономического союза и устранение барьеров во взаимной торговле. Следует отметить, что работа над разработкой Соглашения велась с 2014 года в рамках работы Евразийской экономической комиссии, дорабатывалось с учетом замечаний рабочей группы. Соглашение соответствует целям и задачам национального законодательства в области племенного животноводства и агропромышленного комплекса. В понятийном аппарате Соглашения унифицированы и уточнены такие термины, как «племенная продукция», «племенная ценность», «племенное животное», «селекционная и племенная работа» и «сельскохозяйственное животное», - сказал на пленарном заседании Сената министр сельского хозяйства Сапархан Омаров.

В целях применения единых требований в сфере производства племенной продукции в государствах-членах при проведении селекционно-племенной работы Соглашением предусматривается унификация:

1. Порядка определения породы (породности) племенных животных (при этом будут согласованы перечень родственных пород для создания новой породы);

2. Порядка проведения апробации созданных новых пород, типов, линий и кроссов сельскохозяйственных животных в государствах − членах Евразийского экономического союза (будут обеспечено единообразие работ при создании новой породы);

3. Положения о проведении молекулярной генетической экспертизы племенной продукции государств – членов Евразийского экономического союза (унифицируется проведение ДНК исследовании);

4. Порядка координации и аналитического обеспечения селекционно-племенной работы в области племенного животноводства, проводимой в государствах-членах Евразийского экономического союза (будет урегулированы координация и аналитическое обеспечение в области племенного животноводства);

5. Состав сведений о племенных животных и селекционных достижениях, подлежащих обмену между государствами-членами Евразийского экономического союза и при ввозе из третьих стран.

6. Методик по оценке племенной ценности животных.



