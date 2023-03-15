Сенат принял проект Социального кодекса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Парламента РК, рассмотрев на пленарном заседании палаты, приняли в первом чтении проект Социального кодекса РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Документ депутатам презентовала министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова. В своем выступлении она отметила, что новая социальная политика является важным аспектом масштабных изменений, объявленных Главой государства.

«Основы этих преобразований отражены в представленном проекте Социального кодекса. В нем, во-первых, предлагается кардинальное изменение парадигмы господдержки: она будет больше направлена на упреждение трудных жизненных ситуаций, а не на устранение последствий. Во-вторых, предусматривается углубление цифровизации социальной сферы, обеспечивающей переход от используемой сегодня заявительной формы оказания социальных услуг к выявительной форме и проактивному формату их предоставления. В-третьих, ответственность за социальное обеспечение граждан будет возлагаться не только на государство, но и на работодателей и самих граждан. Эти обязательства будут реализованы в рамках нового социального контракта. В-четвертых, меры по развитию системы социального страхования будут направлены на стимулирование продуктивной и формальной занятости», – сказала Тамара Дуйсенова.

Глава Минтруда добавила, что при разработке Соцкодекса был изучен международный опыт, за его основу взята структура Социального кодекса Евросоюза, но с учетом специфики нашей страны. Проект Кодекса содержит 5 разделов и 21 главу.



