Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 455 eur/kzt 492.13

    rub/kzt 5.94 cny/kzt 66.11
Прогноз погоды
Астана+4+6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Сенат принял проект Социального кодекса

    15 Марта 2023, 17:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Парламента РК, рассмотрев на пленарном заседании палаты, приняли в первом чтении проект Социального кодекса РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Документ депутатам презентовала министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова. В своем выступлении она отметила, что новая социальная политика является важным аспектом масштабных изменений, объявленных Главой государства.

    «Основы этих преобразований отражены в представленном проекте Социального кодекса. В нем, во-первых, предлагается кардинальное изменение парадигмы господдержки: она будет больше направлена на упреждение трудных жизненных ситуаций, а не на устранение последствий. Во-вторых, предусматривается углубление цифровизации социальной сферы, обеспечивающей переход от используемой сегодня заявительной формы оказания социальных услуг к выявительной форме и проактивному формату их предоставления. В-третьих, ответственность за социальное обеспечение граждан будет возлагаться не только на государство, но и на работодателей и самих граждан. Эти обязательства будут реализованы в рамках нового социального контракта. В-четвертых, меры по развитию системы социального страхования будут направлены на стимулирование продуктивной и формальной занятости», – сказала Тамара Дуйсенова.

    Глава Минтруда добавила, что при разработке Соцкодекса был изучен международный опыт, за его основу взята структура Социального кодекса Евросоюза, но с учетом специфики нашей страны. Проект Кодекса содержит 5 разделов и 21 главу.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Социальная поддержка Сенат Минтруда РК Социальный кодекс
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстанцы распространяли фейковую информацию о повышении пенсий на 30-50%
    Минтруда Казахстана полностью автоматизировало назначение пособия награжденным матерям
    Около 180 фактов диспропорции в оплате труда иностранных и казахстанских работников выявили в 2022 году
    192 уголовных дела возбудили против работодателей за нарушения охраны труда
    Популярное
    1 Кайрат Боранбаев выступил с последним словом в суде
    2 Землю в Алматы и миллиарды тенге конфискуют у Кайрата Боранбаева
    3 Экс-аким Кентау Рашид Аюпов находится в СИЗО в Астане
    4 Шторм ожидается в большинстве регионов страны
    5 КНБ задержал участников международного наркосиндиката
    Новости партнеров