Сенат принял документ, призванный увеличить товарооборот с Ираном

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената приняли закон «О ратификации Протокола к Временному соглашению, ведущему к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны, от 17 мая 2018 года», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Целью протокола является продление срока действия Временного соглашения до 27 октября 2025 года и недопущения разрыва преференциального режима торговли между сторонами.

Временное соглашение направлено на:

- либерализацию и упрощение торговли товарами между сторонами посредством снижения или устранения тарифных и нетарифных барьеров по ряду товаров;

- создание основы для формирования зоны свободной торговли, в рамках которой в соответствии с международными правилами, стандартами и практиками пошлины и иные ограничительные меры регулирования торговли будут устранены в отношении торговли между сторонами;

- поддержку экономического и торгового взаимодействия между сторонами;

создание основ для развития более тесного сотрудничества и облегчения взаимодействия между сторонами.

Продление срока действия Временного соглашения позволит сохранить беспошлинный режим торговли и благоприятные условия для выхода отечественных товаров на иранский рынок.