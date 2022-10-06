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    Сенат принял документ, призванный увеличить товарооборот с Ираном

    6 Октября 2022, 14:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената приняли закон «О ратификации Протокола к Временному соглашению, ведущему к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны, от 17 мая 2018 года», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Целью протокола является продление срока действия Временного соглашения до 27 октября 2025 года и недопущения разрыва преференциального режима торговли между сторонами.

    Временное соглашение направлено на:

    - либерализацию и упрощение торговли товарами между сторонами посредством снижения или устранения тарифных и нетарифных барьеров по ряду товаров;

    - создание основы для формирования зоны свободной торговли, в рамках которой в соответствии с международными правилами, стандартами и практиками пошлины и иные ограничительные меры регулирования торговли будут устранены в отношении торговли между сторонами;

    - поддержку экономического и торгового взаимодействия между сторонами;

    создание основ для развития более тесного сотрудничества и облегчения взаимодействия между сторонами.

    Продление срока действия Временного соглашения позволит сохранить беспошлинный режим торговли и благоприятные условия для выхода отечественных товаров на иранский рынок.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Сенат Иран
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