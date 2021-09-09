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    Сенат принял документ об эффективном сотрудничестве с Арменией в сфере электроэнергетики

    9 Сентября 2021, 11:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК приняли законопроект «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в связи с присоединением к нему Республики Армения», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Документ направлен на обеспечение эффективного сотрудничества в области электроэнергетики между государствами-членами ЕАЭС, в том числе с Республикой Армения.

    «Армения присоединилась к Договору о Евразийском экономическом союзе в рамках Договора о присоединении Республики Армения, подписанного 10 октября 2014 года. Он был ратифицирован всеми государствами-членами, и 2 января 2015 года Армения стала полноправным членом ЕАЭС. В рамках Межгосударственной передачи электроэнергии, регулирования взаимоотношений между Арменией по территории государств-членов ЕАЭС разработан протокол. Его цель - определить методологию осуществления межгосударственной передачи электроэнергии между странами ЕАЭС в связи с присоединением Армении к договору», - сказал вице-министр энергетики РК Кайрат Рахимов.

    Проект протокола был одобрен на совете Евразийского экономического союза в марте 2017 года.

    Ратификация документа позволит эффективно функционировать энергосетям государств-членов ЕАЭС с учетом присоединения Армении к протоколу об обеспечении доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере электроэнергетики, включая основы ценообразования и тарифной политики.

    «В настоящее время протокол ратифицирован Арменией, Беларусью, Кыргызстаном и Россией. Принятие законопроекта не повлечет негативных социально-экономических и иных последствий. Дополнительных расходов из госбюджета не требует», - заключил вице-министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Энергетика Сенат Армения ЕАЭС
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