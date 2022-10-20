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    Сенат принял документ о делимитации казахстанско-туркменской границы

    20 Октября 2022, 10:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената приняли Закон «О ратификации Договора между РК и Туркменистаном о делимитации казахстанско-туркменской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Рассматриваемая ратификация Договора между Республикой Казахстан и Туркменистаном о делимитации казахстанско-туркменской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море имеет важное значение, так как способствует благоприятным условиям для реализации суверенных прав на недропользование и промысел водных биологических ресурсов», - сказал депутат Сената Нуржан Нурсипатов на пленарном заседании Палаты.

    По его словам, линии разграничения построены по принципу срединной линии – общепризнанной методике, используемой в современном международном морском праве для разграничения морских пространств между государствами с противолежащими или смежными побережьями.

    «Учитывая экономическое, социальное и культурное значение Каспийского моря, результатом ратификации Договора станет дальнейшее обеспечение стабильности на государственной границе двух стран, урегулирование пограничных вопросов в духе взаимного уважения, доверия, равноправия, дружбы и сотрудничества», - добавил спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Сенат Туркменистан
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